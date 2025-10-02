POL-NB: Vater wird beim Brand schwer verletzt

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am frühen Donnerstagmorgen, dem 02.10.2025, erhielt das Polizeirevier Grimmen gegen 02:00 Uhr die Meldung über eine Rauchentwicklung in der Kleingartenanlage "Am Wasserwerk" in der Grellenberger Straße in Grimmen.



Bei Eintreffen der Polizei und der Einsatzkräfte der Feuerwehr war kein offenes Feuer zu erkennen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 42-jährige Deutsche zusammen mit seinen 8-jährigen Kinder in einer Gartenlaube übernachtet. In der Nacht wurden sie von einem Feuer überrascht. Dem Vater gelang es, das Feuer zu löschen und seine Kinder außerhalb des Gebäudes in Sicherheit zu bringen.



Während des Löschens erlitt der Vater jedoch selbst schwere Brandverletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt mittels Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen werden. Die beiden Kinder wurden zur weiteren Untersuchung in das Universitätsklinikum Greifwald transportiert.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der Einsatz des Brandursachenermittlers wurde angeordnet.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.



