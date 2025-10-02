POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Wismar
Wismar (ots) -
Seit dem Nachmittag des 01.10.2025 wird aus dem Sana-Hanse-Klinikum
Wismar eine 27-jährige Frau vermisst.
Weiteres entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/9ehhp
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
