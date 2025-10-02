Öffentlichkeitsfahndung zu vermisster Frau aus Wismar

Nr.6129495  | 02.10.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem Nachmittag des 01.10.2025 wird die 27-jährige Jennifer Pick aus dem Sana-Hanse-Klinikum Wismar vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 17:15 Uhr in Gadebusch gesehen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen inklusive der Einsatz eines Fährtenhundes verliefen erfolglos. Die Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe.

Frau Pick ist ca. 1,70 m groß und von schlanker Gestalt. Sie hat blonde schulterlange Haare und ist mit einer schwarzen Leggins und einem roten Oberteil bekleidet.

Hinweise zur Vermissten nehmen die Polizei Wismar unter 03841 2030, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen 

 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

