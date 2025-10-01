POL-NB: Gasaustritt nach Handwerksarbeiten in Eggesin (LK V-G)

Eggesin (ots) -



Am 01.10.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in einem Reihenhaus in der Karl-Marx-Str. in 17367 Eggesin zu einem ungewollten Gasaustritt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch einen 74-jährigen Mieter mit seinem Nachbarn bei Handwerksarbeiten mittels Bohrmaschine eine Gasleitung zwischen Erdgeschoss und Kellergeschoss beschädigt, sodass anschließend kontinuierlich Gas entweichen konnte.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten aus dem Polizeirevier Ueckermünde auf den Verursacher und seinen Nachbarn. Beide befanden sich bereits außerhalb des betreffenden Reihenhauses. Darüber hinaus konnte durch die Polizeivollzugsbeamten vor dem Reihenhaus bereits Gasgeruch wahrgenommen werden. Aus einem benachbarten Reihenhaus wurde zur Sicherheit eine weitere Person durch die Feuerwehr evakuiert. Alle Personen blieben unverletzt.

Ein Mitarbeiter vom regionalen Gasanbieter kam ebenfalls vor Ort und stellte die Hauptgaszufuhr aus, sodass die Feuerwehr die vorhandenen Gasleitungen nach weiteren Schäden überprüfen konnte. Zusätzliche Schäden an der Gasleitung wurden nicht festgestellt, sodass sich der zuständige Gasanbieter um die Beseitigung der Beschädigungen kümmern wird.

Die Freiwillige Feuerwehr Eggesin war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Des Weiteren war ein Mitarbeiter der Führungsgruppe vom Amt Stettiner Haff anwesend.

Nachdem sich das bereits ausgetretene Gas verflüchtigt hatte und somit keine Gefahr mehr darstellte, konnten alle Personen wieder in ihrer Wohnhäuser zurückkehren.



