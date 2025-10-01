POL-NB: Dünger aus Betrieb gestohlen

Peeselin (ots) -



Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben ein oder mehrere bisher unbekannte Täter aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Peeselin bei Hohenmocker mehrere hundert Liter Pflanzendünger gestohlen.

Der Stehlschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.



Wer Hinweise zu dem oder den Tätern hat oder zum Beispiel ein verdächtiges Fahrzeug in dem Bereich in der Nacht gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 2540 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



