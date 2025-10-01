POL-NB: Verdächtige nach Bandendiebstahl in Gewahrsam

Neubrandenburg/Friedland (ots) -



Gestern Mittag gegen 13.25 Uhr hat für die Neubrandenburger und die Friedländer Polizei ein größerer Einsatz wegen einer intensiv polizeilich bekannten Familie begonnen. Zunächst hatte ein 87-jähriger Deutscher die Polizei gerufen, weil er in einer Tiefgarage am Friedrich-Engels-Ring Opfer eines Trickdiebstahls wurde. Er belud gerade seinen Kofferraum als ein Mann auf ihn zukam und in gebrochenem Deutsch eine Wegbeschreibung erfragte.



In diesem Moment der Ablenkung stahl eine junge Frau aus dem Kofferraum die Tasche des Seniors mit Wertgegenständen, darunter mehrere hundert Euro Bargeld und ein Handy. Das Opfer hatte das Geld erst zuvor in einer nahegelegenen Bankfiliale abgehoben und sich dabei bereits beobachtet gefühlt. Ob dieses Ausspähen ebenfalls durch den Tatverdächtigen aus der Tiefgarage erfolgte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Aufgrund einer guten Personenbeschreibung und durch entsprechende Aufnahmen aus dem Umfeld des Tatorts waren sowohl das Vorgehen der Tat als auch die beiden Täter gut erkennbar. Mehrere Polizeibeamte aus den Revieren Neubrandenburg und Friedland waren für die Suche nach den Verdächtigen im Einsatz. Unter anderem wurde auch ein Bus in Friedland kontrolliert, da es Hinweise darauf gab, dass Mitglieder der Bande womöglich mit dem Diebesgut in dem Bus sitzen. Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt.



In Neubrandenburg wurden dann mehrere Mitglieder der Bande, darunter auch der dringend tatverdächtige 44-jährige Vater und die ebenfalls dringend tatverdächtige 19-jährige Tochter, im Bereich des Juri-Gagarin-Rings von der Polizei festgestellt. Die 19-Jährige konnte vor Ort von den Polizeibeamten noch davon abgehalten werden, einem weiteren Familienmitglied Geld zuzustecken, das wahrscheinlich dem bestohlenen 87-Jährigen gehört. Weiteres mutmaßliches Diebesgut von der Tat in der Tiefgarage konnte ebenfalls sichergestellt werden. Die beiden bosnischen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und haben die Nacht in Zellen des Polizeihauptreviers verbracht.



Wegen des dringenden Tatverdachts des Bandendiebstahls hat die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg heute auf Grundlage der Erkenntnisse des Polizeieinsatzes und durch Ermittlungen der Kripo Friedland Haftbefehlsanträge gegen die beiden gestellt.



