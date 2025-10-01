POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzungen in Ludwigsluster Gemeinschaftsunterkunft

Ludwigslust (ots) -



In der Gemeinschaftsunterkunft in Ludwigslust ist es am Dienstagmorgen zu zwei Körperverletzungen gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es Dienstagfrüh gegen 07:00 Uhr im Techentiner Weg zu einem Gerangel zwischen einem 23-jährigen somalischen Mann und zwei 29- und 26-jährigen Tunesiern gekommen sein. Hierbei sollen die tunesischen Tatverdächtigen das Opfer geschubst und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Auslöser für die Taten sei laute Musik gewesen.



Bei einer erneuten Auseinandersetzung der Beteiligten nur etwa zweieinhalb Stunden später soll nun der Somalier den 29-jährigen Tunesier mit Fäusten geschlagen haben. In beiden Fällen erlitten die Opfer leichte Verletzungen.



Die Polizei war bei beiden Vorfällen mit mehreren Streifenwagen an der Gemeinschaftsunterkunft im Einsatz, um die Sachverhalte zu aufzuklären. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.



