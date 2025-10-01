POL-HRO: Alkoholisierter Wohnmobilfahrer fährt in Straßengraben

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in Niendorf bei Ludwigslust ist am Dienstagabend ein alkoholisierter Wohnmobilfahrer mit seinem Wohnmobil in den Straßengraben gefahren.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer gegen 22:00 Uhr mit seinem roten Wohnmobil der Marke Citroen auf der Gemeindestraße von Niendorf in Richtung L07 unterwegs gewesen sein, als er über die dortige Einmündung hinaus geradeaus in den Graben fuhr. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin bei dem 62-Jährigen im Krankenhaus in Ludwigslust entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Das 16 Jahre alte Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



