POL-HRO: Sachbeschädigung im Schweriner Schlossgarten - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung im Schweriner Schlossgarten aufgenommen. Zwischen Freitag, dem 26.09.2025, und Montag, dem 29.09.2025, haben bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere Holzzaunelemente gelöst und beieinander abgelegt. Dabei könnte augenscheinlich ein kleiner Brand entfacht sein, der Schäden an den Holzelementen verursacht hat. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.



Die Kriminalpolizei Schwerin bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Schlossgartens beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180 2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



