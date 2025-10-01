POL-NB: Unbekannter beklaut aktuell Schwimmer

Neubrandenburg (ots) -



An Badestellen rund um den Tollensesee kommt es aktuell vermehrt zu Diebstählen von Wertsachen. Trotz des kühleren Wetters gehen einige Menschen weiterhin baden, sind dabei aber oft allein an den Strandbädern. Sie lassen zum Schwimmen Rucksäcke, Taschen oder auch nur die Kleidung am Ufer zurück. Wenn sie wieder raus kommen aus dem Wasser, sind Kleidung und Wertsachen weg. In einigen Fällen wurden Portemonnaies mit Ausweisen, die Rucksäcke und Taschen ein Stück entfernt gefunden, der Rest - vor allem Bargeld und Kleidung - bleibt verschwunden.



Die Polizei geht von aktuell sechs Fällen im September aus, die im Bereich Broda, Kulturpark, Augustabad, aber auch in Gatsch Eck gewesen sind. Der Stehlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Bei Streifenfahrten in diesen Bereichen ist bisher kein konkreter Tatverdächtiger aufgefallen. Ob alle Fälle miteinander zusammenhängen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung: Wer aktuell an den Strandbädern unterwegs ist und alleinliegende Sachen sieht, die augenscheinlich jemand stiehlt, informiert bitte umgehend die Polizei unter 110.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den zurückliegenden Diebstählen bzw. zu möglichen Tatverdächtigen haben, wenden sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224.



Zudem bitte die Polizei darum, dass Schwimmer aktuell ihre Wertsachen nach Möglichkeit in einer wasserfesten Tasche mitnehmen ins Wasser.



