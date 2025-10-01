POL-NB: Lauben-Einbrecher: Aufgeräumt, dekoriert und bestohlen

Stralsund (ots) -



Am Samstag, dem 27. September 2025, erschien ein 39-jähriger deutscher Gartenbesitzer im Polizeihauptrevier Stralsund, um einen Einbruch in seine Gartenlaube im Stralsunder Kleingartenverein Grünthal zu melden.



Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 15. August 2025 bis zum 27. September 2025 Zutritt zur Gartenparzelle des 39-Jährigen. Augenscheinlich entwendeten sie diverse Gartengeräte, Campingzubehör, Bekleidungsstücke und Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 840 Euro.



Besonders kurios: Offenbar richteten die mutmaßlichen Einbrecher die Laube (nach Angaben des Besitzers zuvor in sehr schlechtem Zustand) her und reinigten sie. Sie platzierten Gegenstände um, ordneten sie und sortierten sie in Schränke ein. Auch herumliegende Dekoration wurde aufgehängt bzw. aufgestellt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruches aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell