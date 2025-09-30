POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Energie Cottbus

Rostock (ots) -



Am heutigen Dienstagabend fand im Rostocker Ostseestadion die Drittliga-Partie zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Energie Cottbus statt. Die vor rund 22.700 Zuschauern ausgetragene Partie war zuvor als Risikospiel eingestuft worden.



Die An- und Abreise der rund 1.200 Gästefans verlief ohne besondere Vorkommnisse.



Unmittelbar nach Spielbeginn kam es aufgrund des Abbrennens von Pyrotechnik im Heimbereich und damit verbundener Sichtbehinderungen zu einer zehnminütigen Spielunterbrechung. Auch im weiteren Verlauf des Spiels wurde durch beide Fanlager weitere Pyrotechnik gezündet. Neben Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz leitete die Polizei in diesem Zusammenhang auch zwei Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (Vermummung) ein.



Zudem kam es im Verlauf der ersten Halbzeit zum Wurf eines Bechers von der Osttribüne in Richtung der Wechselbank der Gästemannschaft. Gegen einen 26-jährigen Deutschen wurde daraufhin eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Insgesamt waren zur Absicherung des Spiels rund 600 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Unterstützt wurde die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern von Einsatzkräften aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.



Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Grundlage der um 23:00 Uhr vorliegenden Informationen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell