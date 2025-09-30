POL-NB: Gartenlaube ausgebrannt

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Monckeshof wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen einen oder mehrere bisher unbekannte Täter.



Gegen 12.35 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über den Brand im Friedländer Weg. Mehrere Feuerwehren waren zum Löschen im Einsatz. Die Gartenlaube ist komplett abgebrannt. Der Sachschaden beträgt nach aktueller Schätzung etwa 700 Euro. Verletzt wurde niemand. Benachbarte Flächen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.



Die Polizei konnte vor Ort sachdienliche Hinweise von Zeugen aufnehmen. Diese Aussagen und die Ergebnisse der Spurensicherung und der Untersuchung durch den Brandursachenermittler werden in die weiteren Ermittlungen der Kripo einfließen.



Sollte es Zeugen geben, die noch nicht von der Polizei befragt wurden oder Personen, die sonstige Hinweise zu den Hintergründen des Brands geben können, wenden sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224.



