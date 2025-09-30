LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei Rostock sichert Versammlung auf der Warnow in Rostock ab

Rostock (ots) -



Am heutigen Dienstag (30.09.2025) fand zwischen 14:00 und 15:15 Uhr auf der Warnow im Bereich des Stadthafens Rostock eine

angemeldete Demonstration unter dem Motto "Peezer Bach und Oldendorfer Tannen in Gefahr - Moor statt Hafen" statt.

Im Stadthafen Rostock bewegten sich acht Kanus und eine Segeljolle (insgesamt 16 Teilnehmer) auf einer vorher festgelegten wasserseitigen Aufzugstrecke außerhalb des Warnow-Fahrwassers. Die Wasserschutzpolizei Rostock begleitete die Versammlungsteilnehmer mit zwei Schlauchbooten sowie einem Streifenboot, um die Sicherheit des Schiffsverkehrs zu gewährleisten sowie das Recht auf Versammlungsfreiheit der Teilnehmer zu ermöglichen. Der Schiffsverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Die Versammlung wurde gegen 15:15 Uhr ohne Zwischenfälle beendet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

PHKin Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell