POL-HRO: Zweiräder im Visier - Unbekannte Täter entwenden 31 Fahrräder von Großhändler aus Bentwisch im Landkreis Rostock

Bentwisch (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es anhand vorliegender Angaben im zurückliegenden Zeitraum vom 26.09. zum 29.09.2025 zu einem Einbruchsdiebstahl auf ein Firmengelände eines in Bentwisch ansässigen Fahrradgroßhändlers gekommen ist.



Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, hätten sich die Täter augenscheinlich gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Bereich verschafft. Verantwortliche des Unternehmens wurden am Morgen des 29.09.2025 auf den Einbruch aufmerksam. Nach eigenen Angaben hätten die bislang unbekannten Tatverdächtigen mehrere Lagercontainer aufgebrochen und die hier deponierten Fahrräder entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 12.000 Euro angegeben. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren, welche im Weiteren ausgewertet werden müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell