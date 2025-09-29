POL-HRO: Versammlungsgeschehen am 29. September 2025 in Klütz

Nr.6127965  | 29.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Klütz (LK NWM) (ots) -

Die für den heutigen Montagabend angemeldete Versammlung auf dem Klützer Marktplatz verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

An der Versammlung, die um 17:00 Uhr begann, nahmen in der Spitze bis zu 510 Personen teil. Gegen 19:00 Uhr endete die Versammlung.

Währenddessen kam es im Bereich des Klützer Stadtkerns zu Verkehrseinschränkungen.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit 20 eigenen sowie unterstützenden Polizeikräften.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern