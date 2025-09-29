POL-HRO: Versammlungsgeschehen am 29. September 2025 in Klütz

Klütz (LK NWM) (ots) -



Die für den heutigen Montagabend angemeldete Versammlung auf dem Klützer Marktplatz verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.



An der Versammlung, die um 17:00 Uhr begann, nahmen in der Spitze bis zu 510 Personen teil. Gegen 19:00 Uhr endete die Versammlung.



Währenddessen kam es im Bereich des Klützer Stadtkerns zu Verkehrseinschränkungen.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit 20 eigenen sowie unterstützenden Polizeikräften.



