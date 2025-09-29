POL-NB: Verdacht des illegalen Straßenrennens

Anklam (ots) -



Am späten Samstagabend, 27. September 2025 gegen 23:30 Uhr, wurden der Anklamer Polizei zwei Fahrzeuge gemeldet, welche mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet fahren sollen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben ein Pkw Mercedes und ein Pkw VW den Kreisverkehr in der Pasewalker Straße befahren. Hierbei sei eines der Fahrzeuge in falscher Richtung in den Kreisverkehr eingefahren. Ein Passant habe dem Fahrzeug ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, als er die Straße queren wollte. Anschließend sollen beide Fahrzeuge nebeneinander in Richtung Stadtzentrum gefahren sein.



Durch einen Zeugenhinweis konnten die beiden betreffenden Pkw im Bereich der Demminer Landstraße festgestellt und kontrolliert werden.

Gegen den 19-jährigen Fahrer des Pkw Mercedes und die 21-jährige



Fahrerin eines Pkw VW wird nun wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



