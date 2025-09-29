LKA-MV: Vermehrt Diebstähle aus landwirtschaftlichen Maschinen in Mecklenburg-Vorpommern - Tipps für Unternehmen

Rampe (ots) -



In den vergangenen Monaten ist es in Mecklenburg-Vorpommern vermehrt zu Diebstählen von GPS-Geräten aus landwirtschaftlichen Maschinen gekommen. Diese hochspezialisierte Technik ist für die moderne Landwirtschaft unverzichtbar - sie ermöglicht präzises Arbeiten, spart Betriebsmittel und leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung. Der Schaden für betroffene Betriebe ist erheblich, da die Geräte einen hohen Wiederbeschaffungswert haben und ggf. Ausfallzeiten in der Ernte oder Aussaat verursachen.



Laut aktuellen Zahlen des LKA MV wurden im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 14.09.2025 insgesamt 23 Fälle registriert, wobei ein Gesamtschaden von rund 547.000 Euro entstand. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 9 entsprechenden Taten bedeutet dies eine deutliche Steigerung. Insbesondere der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war betroffen, wo ein Schwerpunkt der Taten festgestellt wurde. Aber auch die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und der Landkreis Rostock waren in absteigender Reihenfolge betroffen.



Bereits erfolgte Pressemeldungen zur Thematik finden Sie hier:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=213745&pro

cessor=processor.sa.pressemitteilung



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=213591&pro

cessor=processor.sa.pressemitteilung



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=212851&pro

cessor=processor.sa.pressemitteilung



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=210747&pro

cessor=processor.sa.pressemitteilung



Insgesamt wurden bislang bis Mitte September 62 Fahrzeuge, darunter vor allem Traktoren, hauptsächlich der Marke John Deere (35) angegriffen. Das Diebesgut besteht überwiegend aus GPS-Anlagen bzw. deren Bestandteilen, insbesondere auch Bordcomputern, Monitoren und Steuergeräten.



Es wird angenommen, dass es sich in vielen Fällen um professionell organisierte Tätergruppen handelt, die gezielt und überregional agieren.



Um sich vor solchen Diebstählen zu schützen, gibt das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern folgende Tipps:



Tipps für Unternehmer



- Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter für das Thema

Sicherheit erhöht die Akzeptanz erforderlicher Maßnahmen.



- Ein Höchstmaß an Sicherheit wird durch die richtige Kombination von

organisatorischen und technischen Maßnahmen möglich.



Technische Maßnahmen



- Ortungssystemen einsetzen:



Diese gelten als wirksames Mittel zur Wiederauffindung gestohlener Fahrzeuge und kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. In Verbindung mit der Live-Ortung können auch Diebstahlschutzfunktionen mit diversen Leistungsmöglichkeiten angeboten werden.



- Wegfahrsperre nutzen:



Wegfahrsperren sollen den unbefugten Betrieb von Fahrzeugen verhindern und werden als wirkungsvolle Maßnahme zum Schutz vor Diebstahl von landwirtschaftlichen Geräten gesehen.



- Zusätzliche Kennzeichnung:



Individuelle Kennzeichnungen, wie Gravuren, können Täter abschrecken und eine Zuordnung zum Eigentümer im Falle eines Verlustes erleichtern.



- Einfriedung:



Je nach Art und Ausführung kann eine Einfriedung eine nicht zu unterschätzende Barrierewirkung haben. Unter Berücksichtigung der örtlichen Bauvorschriften kann eine möglichst stabile Einfriedung errichtet werden. Massive Zäune, wie Stabmattenzäune oder Streckmetallzäune, bieten einen hohen Widerstandswert und können mit einem Übersteigschutz versehen werden.



- Videoüberwachung:



Eine Videoüberwachung kann eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter haben. Eine Videoaufzeichnung ermöglicht zudem eine Dokumentation des Ereignisses und eine spätere Auswertung.



- Mechanische Sicherungen:



Sichern Sie Ihr Gewerbeobjekt durch einbruchhemmende Türen und Fenster. Auch eine Nachrüstung von Türen und die Montage von Nachrüstsicherungen bei Fenstern verbessert den Einbruchschutz deutlich.



Organisatorische Maßnahmen



- Fahrzeug abstellen:



Bei Nichtgebrauch, insbesondere nachts, sollte das Fahrzeug verschlossen und nach Möglichkeit in einer verschlossenen Garage oder Halle abgestellt werden. Hochwertige Traktoren oder Technik sollten nicht auf offenem und abgeschiedenem Gelände abgestellt werden, wo sie abgeschleppt oder auf LKW verladen werden könnten. Verriegeln Sie das Fahrzeug und vergewissern Sie sich, dass es verschlossen ist.



- Fahrzeugschlüssel:



Ziehen Sie die Fahrzeugschlüssel immer ab und lassen Sie sie nie unbeaufsichtigt.



- Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen

Kennzeichen, die wiederholt langsam durch die Straßen fahren.

Notieren Sie sich das Kennzeichen und informieren Sie die

Polizei.

- Seien Sie aufmerksam, wenn Personen Ihr Fahrzeug fotografieren,

denn dies könnte bereits die Vorbereitung für einen späteren

Diebstahl sein.



Weitere Hinweise



- Fachgerechte Montage von mechanischen Sicherungen:

Errichterunternehmen finden Sie im Adressennachweis unter

www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/

- Weiterführende Informationen: Weitere Informationen erhalten Sie

auch auf der Homepage www.polizei-beratung.de und

www.k-einbruch.de

- Polizei verständigen: Im Falle eines Diebstahls sollten Sie

umgehend die Polizei verständigen.



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Nancy Schönenberg

Telefon: 03866/64-8702

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell