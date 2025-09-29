POL-HRO: Feuer zerstört Jagdkanzel bei Redefin

Belsch (b. Redefin) (ots) -



Am Freitagnachmittag haben unbekannte Täter eine Jagdkanzel in Belsch bei Redefin angezündet, die daraufhin vollständig ausbrannte. Die hölzerne Jagdkanzel war auf einem einachsigen Anhänger montiert und am Rand eines bereits geernteten Feldes abgestellt. Bei Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr gegen 17:50 Uhr brannte die Jagdeinrichtung bereits in voller Ausdehnung. Die Kriminalpolizei sicherte am Brandort Spuren und ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Insgesamt wird der Sachschaden auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel.: 03883 6310) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.



