POL-NB: Unfall mit Jugendlichem in Woldegker Straße

Nr.6127011  | 29.09.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Ein 14-Jähriger ist heute Morgen gegen 07.30 Uhr beim Überqueren der Woldegker Straße im Katharinenviertel von einem Auto erfasst worden. Nach jetziger polizeilicher Kenntnis soll der Jugendliche so plötzlich über die Straße gegangen sein, dass der 44-jährige Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Der Schüler wurde mit aktuellem Stand leichtverletzt in einem Rettungswagen behandelt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

