LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung nach Bartosz KWIECINSKI

Am Mittwochabend, 17. September, gegen 21:15 Uhr, informierten unbeteiligte Zeugen die Polizei Wittlich über eine offenbar schwer verletzte Person in Kinderbeuern. Nach ersten Ermittlungen gerieten zwei 20-jährige Männer am Abend in Streit. Dabei verletzte der Tatverdächtige Bartosz KWIECINSKI den ihm persönlich bekannten Geschädigten, mutmaßlich auch unter Einsatz eines Messers, schwer. Nachdem der Tatverdächtige die Örtlichkeit mit einem PKW verließ, wandte sich der Geschädigte hilfesuchend an Anwohner, die schließlich die Polizei verständigten. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung65