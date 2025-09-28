POL-NB: Zwei Verletzte beim Verkehrsunfall auf der B 104

PR Malchin (ots) -



Am Sonntag, dem 28.09.2025, gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der B 104 in 17153 Ritzerow ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW die Ortsverbindungsstraße aus Wackerow in Richtung Ritzerow. Als er dafür die B 104 überqueren wollte, übersah der Mann den vorfahrtsberechtigten PKW Renault auf der B 104, welcher aus Richtung Stavenhagen kam. Die 45-jährige deutsche Fahrerin des PKW Renault kollidierte in der Folge mit dem PKW VW.



Beide Fahrzeugführer, welche sich jeweils alleine in ihren Fahrzeugen befanden, wurden bei der Kollision leicht verletzt. Sie kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ritzerow wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 104 für ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell