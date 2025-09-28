POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - 83-Jähriger schwer verletzt

Teterow (ots) -



Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der

B108 zwischen den Ortschaften Neu Heinde und Matgendorf ein schwerer

Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Radfahrer im Alter von 83 Jahren

schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 69-jährige Fahrzeugführerin

mit ihrem PKW VW die B108 aus Neu Heinde kommend in Fahrtrichtung

Matgendorf, als diese mit dem in gleicher Richtung fahrenden

Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte.



Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen im Kopf- und

Beinbereich und wurde umgehend durch einen eingesetzten

Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Rostock verbracht. Am PKW der

Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro während

sich der Schaden am Rennrad des Fahrradfahrers auf 4000,-EUR beläuft.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei

Güstrow die Ermittlungen aufgenommen.



