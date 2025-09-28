POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - 83-Jähriger schwer verletzt
Teterow (ots) -
Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der
B108 zwischen den Ortschaften Neu Heinde und Matgendorf ein schwerer
Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Radfahrer im Alter von 83 Jahren
schwer verletzt wurde.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 69-jährige Fahrzeugführerin
mit ihrem PKW VW die B108 aus Neu Heinde kommend in Fahrtrichtung
Matgendorf, als diese mit dem in gleicher Richtung fahrenden
Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte.
Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen im Kopf- und
Beinbereich und wurde umgehend durch einen eingesetzten
Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Rostock verbracht. Am PKW der
Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro während
sich der Schaden am Rennrad des Fahrradfahrers auf 4000,-EUR beläuft.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei
Güstrow die Ermittlungen aufgenommen.
Tim-Hendrik Krummrey
Polizeikommissar
Polizeirevier Teterow
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell