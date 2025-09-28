POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am Morgen des 28.09.2025 kam es zu einem Brand einer Lagerhalle im

Degtower Weg in 23936 Grevesmühlen.



Durch einen Hinweisgeber wurde eine Rauchentwicklung bemerkt und die

Polizei informiert. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam

es zu einem Brand von Mülltonnen und Holzpaletten.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude, welches

teilweise als Lagerhalle genutzt wird, konnte nicht verhindert

werden. Zum Zeitpunkt des Brandes schliefen in einem anderen Teil

des Gebäudes zwei Personen, welche umgehend evakuiert wurden.



Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der freiwilligen

Feuerwehr Grevesmühlen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf 20.000EUR geschätzt.



Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



von Koppelow

Polizeikommissarin

Polizeirevier Grevesmühlen



