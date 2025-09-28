POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Grevesmühlen
Grevesmühlen (ots) -
Am Morgen des 28.09.2025 kam es zu einem Brand einer Lagerhalle im
Degtower Weg in 23936 Grevesmühlen.
Durch einen Hinweisgeber wurde eine Rauchentwicklung bemerkt und die
Polizei informiert. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam
es zu einem Brand von Mülltonnen und Holzpaletten.
Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude, welches
teilweise als Lagerhalle genutzt wird, konnte nicht verhindert
werden. Zum Zeitpunkt des Brandes schliefen in einem anderen Teil
des Gebäudes zwei Personen, welche umgehend evakuiert wurden.
Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der freiwilligen
Feuerwehr Grevesmühlen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der
entstandene Sachschaden wird auf 20.000EUR geschätzt.
Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
von Koppelow
Polizeikommissarin
Polizeirevier Grevesmühlen
