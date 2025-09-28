POL-HRO: Mann droht mit Messern in Rostock
Rostock (ots) -
Am 27.09.2025 gingen gegen 10:45 Uhr über den Polizeinotruf mehrere
Hinweise ein, dass sich auf der Kröpeliner Straße in Rostock ein Mann
mit mehreren Messern bedrohlich verhält.
Die eintreffenden Beamten konnten die Person feststellen und
überwältigen. Bei dem Störer handelt es sich um einen 19-jährigen
Ukrainer, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich
in Erscheinung getreten ist.
Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte bislang ermittelt werden, dass
der Tatverdächtige vorher in der dortigen Filiale von TK Maxx
Küchenmesser entwendete. Weiterhin raubte er in einem
E-Zigaretten-Laden unter Messervorhalt diverse E-Zigaretten und
bedrohte weitere Personen. Anschließend ging der Tatverdächtige zu
einem Bratwurststand und forderte ebenfalls unter Vorhalt eines
Messers eine Bratwurst. Als er keine erhielt flüchtete er.
Die Beamten konnten bei der sich anschließenden Durchsuchung das
Stehlgut und die geraubten E-Zigaretten sowohl beim Tatverdächtigen
als auch in seinem Umfeld auffinden, da dieser einen Teil der Beute
bei der Flucht weggeworfen hatte. Aufgrund einer offensichtlichen
Beeinflussung unter Alkohol und Betäubungsmitteln wurde eine
Blutprobenentnahme veranlasst. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen
Schweren Raubes, versuchter Räuberischer Erpressung, Bedrohung und
Diebstahl auf.
Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde die vorläufige Festnahme
angeordnet. Am 28.09.2025 erfolgte seine Vorführung zur Haftprüfung
beim Amtsgericht Rostock. Es wurde Haftbefehl erlassen, worauf der
Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
