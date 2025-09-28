POL-HRO: Mann droht mit Messern in Rostock

Rostock (ots) -



Am 27.09.2025 gingen gegen 10:45 Uhr über den Polizeinotruf mehrere

Hinweise ein, dass sich auf der Kröpeliner Straße in Rostock ein Mann

mit mehreren Messern bedrohlich verhält.



Die eintreffenden Beamten konnten die Person feststellen und

überwältigen. Bei dem Störer handelt es sich um einen 19-jährigen

Ukrainer, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich

in Erscheinung getreten ist.



Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte bislang ermittelt werden, dass

der Tatverdächtige vorher in der dortigen Filiale von TK Maxx

Küchenmesser entwendete. Weiterhin raubte er in einem

E-Zigaretten-Laden unter Messervorhalt diverse E-Zigaretten und

bedrohte weitere Personen. Anschließend ging der Tatverdächtige zu

einem Bratwurststand und forderte ebenfalls unter Vorhalt eines

Messers eine Bratwurst. Als er keine erhielt flüchtete er.



Die Beamten konnten bei der sich anschließenden Durchsuchung das

Stehlgut und die geraubten E-Zigaretten sowohl beim Tatverdächtigen

als auch in seinem Umfeld auffinden, da dieser einen Teil der Beute

bei der Flucht weggeworfen hatte. Aufgrund einer offensichtlichen

Beeinflussung unter Alkohol und Betäubungsmitteln wurde eine

Blutprobenentnahme veranlasst. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen

Schweren Raubes, versuchter Räuberischer Erpressung, Bedrohung und

Diebstahl auf.



Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde die vorläufige Festnahme

angeordnet. Am 28.09.2025 erfolgte seine Vorführung zur Haftprüfung

beim Amtsgericht Rostock. Es wurde Haftbefehl erlassen, worauf der

Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell