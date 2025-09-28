POL-HRO: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen- Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots) -



Am 27.09.2025 registrierte die Polizei im Bereich Pampow und Schwerin

Wüstmark insgesamt fünf Diebstähle aus Kraftfahrzeugen, die

vermutlich im Zusammenhang stehen.



Nach bisherigen Erkenntnissen suchten bislang unbekannte Täter in der

vorangegangenen Nacht von Freitag zu Samstag gezielt Fahrzeuge mit

Keyless-Go-Systemen auf. Durch technische Manipulation gelang es die

Fahrzeuge zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der so

entstandene Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 700 Euro. Die

Polizei sicherte vor Ort Spuren.



Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

Pampow und Schwerin Wüstmark beobachtet hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Hagenow

unter der Telefonnummer 03883/6310, bei jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertgegenstände keinesfalls in

Fahrzeugen zurückzulassen. Zum Schutz vor sogenannten

Keyless-Diebstählen wird empfohlen, Fahrzeugschlüssel nicht in der

Nähe von Türen oder Fenstern aufzubewahren sowie Fahrzeugschlüssel

mittels Funkblockerhüllen oder anderen geeigneten abschirmenden

Behältnissen zu sichern.



