POL-HRO: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen- Polizei bittet um Hinweise
Hagenow (ots) -
Am 27.09.2025 registrierte die Polizei im Bereich Pampow und Schwerin
Wüstmark insgesamt fünf Diebstähle aus Kraftfahrzeugen, die
vermutlich im Zusammenhang stehen.
Nach bisherigen Erkenntnissen suchten bislang unbekannte Täter in der
vorangegangenen Nacht von Freitag zu Samstag gezielt Fahrzeuge mit
Keyless-Go-Systemen auf. Durch technische Manipulation gelang es die
Fahrzeuge zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der so
entstandene Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 700 Euro. Die
Polizei sicherte vor Ort Spuren.
Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich
Pampow und Schwerin Wüstmark beobachtet hat oder andere sachdienliche
Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Hagenow
unter der Telefonnummer 03883/6310, bei jeder anderen
Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter
www.polizei.mvnet.de zu melden.
Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertgegenstände keinesfalls in
Fahrzeugen zurückzulassen. Zum Schutz vor sogenannten
Keyless-Diebstählen wird empfohlen, Fahrzeugschlüssel nicht in der
Nähe von Türen oder Fenstern aufzubewahren sowie Fahrzeugschlüssel
mittels Funkblockerhüllen oder anderen geeigneten abschirmenden
Behältnissen zu sichern.
Sebastian Jedro
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Hagenow
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell