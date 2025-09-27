POL-HRO: Alleinunfall mit fünf Verletzten bei Rostock

Rostock (ots) -



Am Samstagabend ereignete sich gegen 20:20 Uhr in der Mecklenburger

Straße in 18184 Pastow ein Verkehrsunfall bei dem mehrere

Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Hier befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Straße aus Richtung

Hanse-Outlet, fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich in

Schlangenlinien, geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich in

der Folge.

Das Fahrzeug war besetzt mit fünf Personen im Alter zwischen 16 und

20 Jahren. Alle Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug

aussteigen und wiesen leichte Verletzungen auf.

Mehrere Rettungswagen kamen am Unfallort zum Einsatz, versorgten die

Verletzten und brachten diese anschließend in unterschiedliche

Krankenhäuser nach Rostock.

Das Fahrzeug war aufgrund des Überschlags nicht mehr fahrbereit und

wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Gegen den Fahrzeugführer wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen

des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro.



Max Weiße

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Sanitz



