POL-HRO: Alleinunfall mit fünf Verletzten bei Rostock

Nr.6126568  | 27.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Am Samstagabend ereignete sich gegen 20:20 Uhr in der Mecklenburger
Straße in 18184 Pastow ein Verkehrsunfall bei dem mehrere
Fahrzeuginsassen verletzt wurden.
Hier befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Straße aus Richtung
Hanse-Outlet, fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich in
Schlangenlinien, geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich in
der Folge.
Das Fahrzeug war besetzt mit fünf Personen im Alter zwischen 16 und
20 Jahren. Alle Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug
aussteigen und wiesen leichte Verletzungen auf.
Mehrere Rettungswagen kamen am Unfallort zum Einsatz, versorgten die
Verletzten und brachten diese anschließend in unterschiedliche
Krankenhäuser nach Rostock.
Das Fahrzeug war aufgrund des Überschlags nicht mehr fahrbereit und
wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.
Gegen den Fahrzeugführer wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen
des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro.

Max Weiße
Polizeihauptkommissar
Polizeirevier Sanitz

