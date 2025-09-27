POL-NB: Brand mehrerer Heuballen in Jakobsdorf (LK Vorpommern-Rügen)
PR Grimmen (ots) -
Am 27.09.2025, gegen 14:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über
einen Brand auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche nahe der Alten
Dorfstraße in Jakobsdorf informiert. Insgesamt sind 60 Heuballen
durch den Brand beschädigt worden. Der entstandene Gesamtschaden wird
auf ca. 1.200 Euro geschätzt.
Zur Brandbekämpfung wurden 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren
aus Jakobsdorf, Negast, Steinhagen und Richtenberg eingesetzt. Auf
Grund des schnellen Löschangriffs konnte das Übergreifen der Flammen
auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen
nicht zu Schaden.
Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Es wurden die Ermittlungen
wegen des Verdachts Brandstiftung aufgenommen.
Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche
Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen
kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der
Telefonnummer 038326-570, die Internetwache der Landespolizei M-V
unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle
zu wenden.
