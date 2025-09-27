POL-NB: Brand mehrerer Heuballen in Jakobsdorf (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 27.09.2025, gegen 14:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über

einen Brand auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche nahe der Alten

Dorfstraße in Jakobsdorf informiert. Insgesamt sind 60 Heuballen

durch den Brand beschädigt worden. Der entstandene Gesamtschaden wird

auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung wurden 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

aus Jakobsdorf, Negast, Steinhagen und Richtenberg eingesetzt. Auf

Grund des schnellen Löschangriffs konnte das Übergreifen der Flammen

auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen

nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Es wurden die Ermittlungen

wegen des Verdachts Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen

kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der

Telefonnummer 038326-570, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle

zu wenden.



