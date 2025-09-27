POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der B96 bei Samtens (LK Vorpommern-Rügen)

AVPR Grimmen (ots) -



Am 27.09.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B96, kurz vor

der Ortschaft Samtens, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der 46-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades

die B96 in Richtung Stralsund. Kurz vor Samtens, beim Befahren einer

Linkskurve, kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krad

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke

der Gegenspur. Bei dem Aufprall wurde der 46-Jährige vom Motorrad

geschleudert. Das Motorrad prallte von der Schutzplanke ab und

kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden PKW

Opel einer 37-jährigen Frau aus Leipzig.

Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus

verbracht. Die Fahrerin des Opel erlitt einen Schock. Sie konnte

jedoch nach einer medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden.

Das Krad und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei waren ein NEF, zwei RTW, sowie Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Samtens im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme musste die B96 für etwa zwei Stunden voll

gesperrt werden.



