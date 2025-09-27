POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der B96 bei Samtens (LK Vorpommern-Rügen)
AVPR Grimmen (ots) -
Am 27.09.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B96, kurz vor
der Ortschaft Samtens, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem
Kenntnisstand befuhr der 46-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades
die B96 in Richtung Stralsund. Kurz vor Samtens, beim Befahren einer
Linkskurve, kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krad
nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke
der Gegenspur. Bei dem Aufprall wurde der 46-Jährige vom Motorrad
geschleudert. Das Motorrad prallte von der Schutzplanke ab und
kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden PKW
Opel einer 37-jährigen Frau aus Leipzig.
Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht
lebensbedrohlich verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus
verbracht. Die Fahrerin des Opel erlitt einen Schock. Sie konnte
jedoch nach einer medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden.
Das Krad und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein
Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird
auf ca. 18.000 Euro geschätzt.
Neben der Polizei waren ein NEF, zwei RTW, sowie Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Samtens im Einsatz.
Während der Unfallaufnahme musste die B96 für etwa zwei Stunden voll
gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell