POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Motorradfahrer bei Groß Ernsthof (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 27.09.2025, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich auf einem Waldweg bei

Groß Ernsthof ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhren drei Motorradfahrer einen öffentlichen Waldweg

aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Richtung Netzeband. Der erste

Kradfahrer bemerkte einen entwurzelten und quer über der Fahrbahn

liegenden Baum und konnte diesen überfahren. Der nachfolgende

40-jährige Fahrer einer KTM erkannte den Baum zu spät und fuhr

frontal gegen diesen. Er erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche

Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum

Greifswald geflogen. Der dritte Motorradfahrer konnte seine Maschine

rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der entstandene Sachschaden am

Motorrad wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Der Baum wurde durch die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow beseitigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell