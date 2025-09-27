POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Motorradfahrer bei Groß Ernsthof (LK Vorpommern-Greifswald)
PR Wolgast (ots) -
Am 27.09.2025, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich auf einem Waldweg bei
Groß Ernsthof ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem
Kenntnisstand befuhren drei Motorradfahrer einen öffentlichen Waldweg
aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Richtung Netzeband. Der erste
Kradfahrer bemerkte einen entwurzelten und quer über der Fahrbahn
liegenden Baum und konnte diesen überfahren. Der nachfolgende
40-jährige Fahrer einer KTM erkannte den Baum zu spät und fuhr
frontal gegen diesen. Er erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche
Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum
Greifswald geflogen. Der dritte Motorradfahrer konnte seine Maschine
rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der entstandene Sachschaden am
Motorrad wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Der Baum wurde durch die
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow beseitigt.
