POL-NB: Boot kentert auf Zethner See - Insasse verstorben

Am Mittwochnachmittag ist auf dem Zethner See in 17252 Schwarz ein Boot gekentert. Dabei sind ein 86-jähriger Mann und ein 67-jähriger Mann ins Wasser gefallen. Der Jüngere konnte sich zunächst zu einem Steg retten. Von dort sah er den Älteren im Wasser treiben. Er schwamm zu der Stelle und zog ihn bis zum Steg. Dort waren inzwischen Zeugen gekommen, die mit Erster Hilfe unterstützten. Sie halfen beiden Männern aus dem Wasser.



Trotz Erstmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 86-Jährigen feststellen. Wie in solchen Fällen üblich, wurde ein Todesermittlungsverfahren durch die Kripo eröffnet.



Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnissen soll das Boot gekentert sein, nachdem die Männer aufgestanden waren und einen mutmaßlichen technischen Defekt überprüfen wollten.



Beide Männer sind Deutsche.



