POL-HRO: Auseinandersetzung am Stein in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Die Schweriner Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. In der Nacht zum 25.09.2025 soll es gegen 23:00 Uhr am sogenannten "Stein" in der Hamburger Allee zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.



Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 44-jähriger deutscher Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg durch bislang unbekannte Personen zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen. Der Mann erlitt Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.



Die Kriminalpolizei Schwerin bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat die Auseinandersetzung in den späten Stunden des 25.09.2025 am Stein in der Hamburger Allee beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, per Mail kk.schwerin@polmv.de sowie in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



