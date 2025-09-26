POL-HRO: Vollbrand eines Audi in Heiligendamm - Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Heiligendamm / Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend kam es auf einem strandnahen Parkplatz in der Seedeichstraße in Heiligendamm zu einem Vollbrand eines Audi A8. Zuvor hatte der 42-jährige Eigentümer das Fahrzeug gegen 19:15 Uhr dort abgestellt. Um 20:50 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge den Brand und informierte die Rettungsleitstelle ein. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Doberan kam im Rahmen der Brandbekämpfung mit neun Kameraden zum Einsatz. Der Audi wurde durch den Brand jedoch vollkommen zerstört. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf etwa 50.000EUR geschätzt.



Aufgrund der unklaren Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft der Einsatz eines sachverständigen Brandursachenermittlers angeordnet. Ob ein technischer Defekt oder eine strafbare Handlung als Brandursache in Frage kommt, ist gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Doberan.



