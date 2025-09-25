POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 25.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein

Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige

deutsche Fahrer eines Renault Transporters die BAB 20 in

Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Friedland und

Neubrandenburg / Ost kam der Transporter aus bislang ungeklärter

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach

in der Fahrbahnnebenanlage. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren

Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Transporter war

nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und Beräumung der

Unfallstelle musste die Richtungsfahrbahn Lübeck teilweise voll

gesperrt werden.



