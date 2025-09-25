POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)
AVPR Altentreptow (ots) -
Am 25.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein
Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige
deutsche Fahrer eines Renault Transporters die BAB 20 in
Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Friedland und
Neubrandenburg / Ost kam der Transporter aus bislang ungeklärter
Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach
in der Fahrbahnnebenanlage. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall
schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren
Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Transporter war
nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen
geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und Beräumung der
Unfallstelle musste die Richtungsfahrbahn Lübeck teilweise voll
gesperrt werden.
