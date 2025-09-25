POL-NB: Balkonbrand in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)
PR Ueckermünde (ots) -
Am 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über
einen Brand in der Karlsfelder Straße in Torgelow informiert. Bei
Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass das Feuer auf einem Balkon
eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die eingesetzten Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow begannen umgehend mit der
Brandbekämpfung und evakuierten vorsorglich die drei Bewohner der
Wohnung. Diese blieben unverletzt.
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Kriminaldauerdienst aus
Anklam hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.
Diese dauern gegenwärtig an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird
auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die
Karlsfelder Straße voll gesperrt werden.
Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die evakuierten Bewohner
wieder in ihre Wohnung zurückkehren.
