POL-NB: Balkonbrand in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über

einen Brand in der Karlsfelder Straße in Torgelow informiert. Bei

Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass das Feuer auf einem Balkon

eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die eingesetzten Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow begannen umgehend mit der

Brandbekämpfung und evakuierten vorsorglich die drei Bewohner der

Wohnung. Diese blieben unverletzt.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Kriminaldauerdienst aus

Anklam hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Diese dauern gegenwärtig an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die

Karlsfelder Straße voll gesperrt werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die evakuierten Bewohner

wieder in ihre Wohnung zurückkehren.



