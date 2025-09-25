POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock
Rostock (ots) -
Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger deutscher
Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford die B103 aus Richtung A20 kommend.
Im Baustellenbereich der B103 kam der Ford-Fahrer von seiner Fahrspur
ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit drei
entgegenkommenden Personenkraftwagen, einem LKW, der Schutzplanke
sowie einer Baustellenbake. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.
20.000 Euro.
Durch den Unfall wurde der Fahrer und die Beifahrerin des
unfallverursachenden PKW leicht verletzt.
Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten nach
der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der PKW des
Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt
werden.
Als Unfallursache wird der Anfangsverdacht der Gefährdung des
Straßenverkehrs angenommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers
wurde vorläufig sichergestellt.
Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.
Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen
auf der B103.
Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Dezernat 1/Einsatzleitstelle
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell