POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock

Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford die B103 aus Richtung A20 kommend.

Im Baustellenbereich der B103 kam der Ford-Fahrer von seiner Fahrspur

ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit drei

entgegenkommenden Personenkraftwagen, einem LKW, der Schutzplanke

sowie einer Baustellenbake. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

20.000 Euro.



Durch den Unfall wurde der Fahrer und die Beifahrerin des

unfallverursachenden PKW leicht verletzt.



Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten nach

der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der PKW des

Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.



Als Unfallursache wird der Anfangsverdacht der Gefährdung des

Straßenverkehrs angenommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers

wurde vorläufig sichergestellt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen

auf der B103.





