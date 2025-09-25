POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Sassnitz (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots) -



Am 25.09.2025, um 14:45 Uhr, kam es auf der B96 in Sassnitz, Höhe der

Shell Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer

leicht verletzten Person.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 38-jährige Fahrzeugführer

eines PKW BMW vom Tankstellengelände auf die B96 auf. Dabei soll er

mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit losgefahren sein.

In der weiteren Folge verlor der 38-Jährige die Gewalt über sein

Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der BMW

frontal mit dem entgegenkommenden VW Transporter eines 45-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und anschließend ins Klinikum nach

Stralsund verbracht. Der 30-jährige Beifahrer des Transporters erlitt

leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein

Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die

Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz, da bei beiden Fahrzeugen

Betriebsstoffe ausliefen. Alle Unfallbeteiligte sind deutsche

Staatsbürger.

Die B96 musste auf Höhe der Unfallstelle während der

Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 90 Minuten

voll gesperrt werden.

Gegen des Fahrer des BMW wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein

beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell