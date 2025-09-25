POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Sassnitz (LK Vorpommern-Rügen)
Sassnitz (ots) -
Am 25.09.2025, um 14:45 Uhr, kam es auf der B96 in Sassnitz, Höhe der
Shell Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer
leicht verletzten Person.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 38-jährige Fahrzeugführer
eines PKW BMW vom Tankstellengelände auf die B96 auf. Dabei soll er
mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit losgefahren sein.
In der weiteren Folge verlor der 38-Jährige die Gewalt über sein
Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der BMW
frontal mit dem entgegenkommenden VW Transporter eines 45-Jährigen.
Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht
lebensbedrohlich verletzt und anschließend ins Klinikum nach
Stralsund verbracht. Der 30-jährige Beifahrer des Transporters erlitt
leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und
mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein
Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die
Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz, da bei beiden Fahrzeugen
Betriebsstoffe ausliefen. Alle Unfallbeteiligte sind deutsche
Staatsbürger.
Die B96 musste auf Höhe der Unfallstelle während der
Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 90 Minuten
voll gesperrt werden.
Gegen des Fahrer des BMW wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der
Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein
beschlagnahmt.
