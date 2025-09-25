POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich Lindenhofer

Straße/Carlshöher Straße in 17036 Neubrandenburg.



Ein 69-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw

Chevrolet die Lindenhofer Straße in Richtung Steinstraße. Im

Kreuzungsbereich Carlshöher Straße beabsichtige dieser nach links in

Richtung Carlshöher Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er den

Vorrang des entgegenkommenden deutschen 74-jährigen Radfahrers. In

der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.

Der Radfahrer wurde dabei leichtverletzt und zur weiteren Behandlung

ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. An dem beteiligten Pkw

entstand ein Schaden in Höhe von 5000,00 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde

eingeleitet.



