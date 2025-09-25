POL-HRO: Zwei Unfälle mit verletzten Kradfahrern in Wismar

Wismar (ots) -



Am gestrigen Mittwoch (24.09.25) kam es in Wismar zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Kradfahrer verletzt wurden.



Gegen 15:30 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad in der Zierower Landstraße. Offenbar bemerkte die 47-jährige Fahrerin eines Renault das im dortigen Kreisverkehrs fahrende Kraftrad nicht rechtzeitig und stieß mit diesem zusammen. Der 54-jährige Fahrer der Honda wurde hierdurch leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Klinikum gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro.



Zu einem zweiten Unfall mit Beteiligung eines Kraftrades kam es gegen 20:15 Uhr auf der Kreuzung Lübsche Burg.

Die 26-jährige Fahrerin eines VW übersah beim Linksabbiegen in Richtung Grevesmühlen offenbar ein entgegenkommendes, vorfahrtberechtigtes Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 17-jährige Kradfahrerin stürzte und schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die Jugendliche ins Klinikum.

Die 26-jährige VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch die Rettungskräfte vor Ort behandelt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.



*Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



