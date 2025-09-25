POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Hagenow - Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots) -



Am Mittwochabend soll es in Hagenow zu einem versuchten schweren Raub gekommen sein. Ein bislang unbekannter Täter habe gegen 22:30 Uhr an der Buswendeschleife am Stadtbahnhof einen 22-jährigen Mann angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtete ohne Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Tatverdächtige den Geschädigten zunächst an, schlug ihm mehrfach gegen den Oberkörper und forderte dessen Mobiltelefon. Als das leichtverletzte Opfer daraufhin flüchtete, verfolgte der Täter ihn über die Parkstraße bis zum Krankenhaus. Der 22-Jährige lief dabei mittig auf der Fahrbahn und konnte sich in Sicherheit bringen. In seiner Vernehmung beschrieb der afghanische Staatsbürger den Täter als etwa 190 cm groß, von schlanker Statur und im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung und sprach akzentfreies Deutsch.



Die Kriminalpolizei Hagenow hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes aufgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Hagenow (Tel.: 03883 6310) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.



