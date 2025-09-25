POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Ermittlungen wegen Urkundenfälschung

Schwerin (ots) -



Am Mittwochnachmittag ist es in der Hamburger Allee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrer verletzt wurde und ein geschätzter Gesamtschaden von rund 50.000 Euro entstand.



Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 54-jähriger Autofahrer gegen 16:40 Uhr beim Abbiegen von der Talliner Straße auf die Hamburger Allee die Vorfahrt eines 30-jährigen Autofahrers. In der Folge kollidierten beide Mercedes-Fahrzeuge miteinander. Durch den Zusammenstoß wurden die Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der 30-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde noch am Unfallort medizinisch versorgt.



Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem Fahrzeug des 54-jährigen Schweriners falsche Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Mann wurden daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen.



