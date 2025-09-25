POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Tutow/Jarmen (ots) -



Am 24.09.2025 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall

auf der Kreisstraße 102 bei Zemmin (Vorpommern-Greifswald). Der

49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW geriet aus bislang

ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem

entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Die Traktorfahrerin konnte

trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr

verhindern.

Der Fahrzeugführer des VW erlitt schwere, jedoch keine

lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde zur medizinischen

Versorgung in das Klinikum Greifswald verbracht. Die Traktorfahrerin

blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der

Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung und Bergung der Fahrzeuge

vollgesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 28.100 Euro. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell