POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
Tutow/Jarmen (ots) -
Am 24.09.2025 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall
auf der Kreisstraße 102 bei Zemmin (Vorpommern-Greifswald). Der
49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW geriet aus bislang
ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem
entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Die Traktorfahrerin konnte
trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr
verhindern.
Der Fahrzeugführer des VW erlitt schwere, jedoch keine
lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde zur medizinischen
Versorgung in das Klinikum Greifswald verbracht. Die Traktorfahrerin
blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der
Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung und Bergung der Fahrzeuge
vollgesperrt.
Es entstand ein Sachschaden von zirka 28.100 Euro. Beide Fahrzeuge
waren nicht mehr fahrbereit.
