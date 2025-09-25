POL-NB: Brennender Lkw auf der BAB 20

BAB 20 / Jarmen (LK V-G) (ots) -



Am 24.09.2025 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg durch Beamte der Bundespolizei um 20:12 Uhr ein

brennender LKW auf der BAB 20 gemeldet. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand befuhr der 62-jährige polnische Fahrzeugführer die

Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck und bemerkte zwischen den

Anschlussstellen Anklam und Jarmen eine Qualmentwicklung an einem

Reifen. Der Auflieger fing dann Feuer und brannte anschließend

vollständig aus. Die Zugmaschine sowie der Fahrer blieben unversehrt.

Die Flammen- und Rauchentwicklung war zwischenzeitlich so stark, dass

die BAB 20 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden musste.

Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, 74 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften und insgesamt

fünf Funkstreifenwagen der Landes- und Bundespolizei.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die BAB 20 in

Fahrtrichtung Lübeck für zirka sechs Stunden vollgesperrt.

Auf Grund von entstandenen Asphaltschäden und der noch stattfindenden

Bergung des Aufliegers, bleibt die rechte Fahrspur auch noch bis auf

Weiteres gesperrt und durch die angeforderte Autobahnmeisterei

abgesichert.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 175.000 Euro.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell