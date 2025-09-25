POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer
Rostock (ots) -
Am 24.09.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem folgenschweren
Verkehrsunfall auf der L 191 zwischen Petschow und Bandelstorf.
Ein entgegenkommender PKW Hyundai hatte eine Kollision mit einem Reh
als genau in dem Moment der Fahrer einer Jawa auf gleicher Höhe war.
Das Reh wurde nach der Kollision auf die Gegenspur geschleudert und
traf den Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall vom Krad
gerissen und stürzte auf die Fahrbahn.
Der 41-jährige Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die
33-jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Fahrzeugverkehr war auf
der Landesstraße bis ca. 21:00 Uhr beeinträchtigt. Der Sachschaden
wird auf 3.000 EUR geschätzt.
