POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

Rostock (ots) -



Am 24.09.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall auf der L 191 zwischen Petschow und Bandelstorf.



Ein entgegenkommender PKW Hyundai hatte eine Kollision mit einem Reh

als genau in dem Moment der Fahrer einer Jawa auf gleicher Höhe war.



Das Reh wurde nach der Kollision auf die Gegenspur geschleudert und

traf den Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall vom Krad

gerissen und stürzte auf die Fahrbahn.



Der 41-jährige Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die

33-jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Fahrzeugverkehr war auf

der Landesstraße bis ca. 21:00 Uhr beeinträchtigt. Der Sachschaden

wird auf 3.000 EUR geschätzt.





Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell