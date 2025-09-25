POL-HRO: Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß auf der B 321

Hagenow (ots) -



Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein schwerer

Verkehrsunfall auf der B 321.



Die Fahrerin eines VW Golf fuhr aus Toddin kommend in Richtung

Gramnitz. Hier versuchte sie, einen vor ihr fahrenden LKW zu

überholen. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW

Polo zusammen. Die 66-jährige Fahrerin des Golfs, das ebenfalls im

Pkw befindliche 5-jährige Kind sowie der 19-jährige Fahrer des Polo

wurden durch die Kollision schwerverletzt. Für die Unfallaufnahme,

den Rettungseinsatz und den sich anschließenden Einsatz der DEKRA an

der Unfallstelle wurde die B 321 bis 19:00 zum Teil voll gesperrt.

Weiterhin kam ein Rettungshubscharuber zum Einsatz. Der Sachschaden

wird auf 50.000 EUR geschätzt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



