POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkohol mit leichtverletzter Person

Am 24.09.2025, gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit

einer leichtverletzten Person. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer

befuhr die L283 aus Löcknitz kommend in Richtung Retzin. Zirka einen

Kilometer hinter dem Ortsausgangschild Löcknitz kam der Fahrer mit

seinem Moped nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ersthelfern alarmierten über den Notruf die Polizei.

Während der Unfallaufnahme stellte die Beamten Alkoholgeruch in der

Atemluft fest, sodass eine Atemalkoholmessung durchgeführt wurde.

Dieser ergab einen Wert von 2,53 Promille. Auch wurde das Fehlen der

erforderlichen Fahrerlaubnis festgestellt.

Nach der ärztlichen Behandlung vor Ort wurde eine Blutprobenentnahme

im nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt und ein

Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter

dem Einfluss von Alkohol eingeleitet.

Bei dem Unfall wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet

oder geschädigt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von zirka 1000

Euro.



