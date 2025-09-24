POL-HRO: 4.000 Euro Sachschaden - Polizei Sanitz stellt Graffiti-Sprayer in Dummerstorf

Nr.6124328  | 24.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots) -

Polizeibeamten aus Sanitz ist es Dank eines aufmerksamen Zeugenhinweises gelungen, einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu stellen. Gegen 00:50 Uhr bemerkte der Hinweisgeber, wie augenscheinlich zwei Personen eine Lagerhalle im Bereich des örtlichen Schmiedewegs besprühten. Aufgefallen waren die zunächst unbekannten Sprayer durch den Lichtschein ihrer Taschenlampen. Trotz des Fluchtversuchs konnten die sofort eingesetzten Beamten zumindest einen der beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festsetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 20-jährigen Deutschen wurden mehrere mögliche Beweismittel, wie Spraydosen und Handschuhe, beschlagnahmt. Vor Ort wurden zudem weitere Spuren gesichert. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung mit mindestens 4.000 Euro beziffert. Das wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei Sanitz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern