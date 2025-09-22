POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann

Nr.6123031  | 22.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Seit dem 21.09.2025 wird ein 61-jähriger Mann aus Schwarzenhof/Dargun
vermisst, welcher drinegend medizinische Hilfe benötigt.
Weiteres entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/t7nc5

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Einsatzleitststelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

