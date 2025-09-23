POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls bei Kavelstorf

Kavelstorf / Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Tag kam es infolge eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße zwischen Kavelstorf und Klingendorf (Gemeinde Dummerstorf). Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 79-jähriger Mann gegen 13 Uhr mit seinem VW die Klingendorfer Straße in Fahrtrichtung Klingendorf. Aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Notfalls kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Straßenbaum.

Anschließend wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Für eine kurze Zeit war der Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt, konnte jedoch bei Eintreffen der Polizei und weiterer Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden.



Im Anschluss wurde der 79-Jährige aufgrund seines Zustandes für die weitere medizinische Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Erstversorgung war auch der Einsatz des Rettungshubschraubers notwendig.



Der VW war infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 17.000EUR beziffert.



