POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-Jährigen aus Rostock

Die mit Wirkung vom 21.09.2025 eingeleitete Fahndung nach einem 40-jährigen Mann aus Rostock wird hiermit eingestellt.



Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten und Lichtbilder.



